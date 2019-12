Makeblock lance l'imprimante 3D mCreate dans le monde entier pour favoriser l'enseignement des STIAM et le nivellement intelligent au service de l'impression précise

SHENZHEN, Chine, 25 décembre 2019 /CNW/ - Le 23 décembre, Makeblock, fournisseur mondial de solutions d'enseignement des STIAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) a officiellement lancé l'imprimante 3D mCreate dans le monde entier. Ce lancement vient conforter son dévouement de longue date à l'enseignement des STIAM en ce sens que Makeblock élargit une fois de plus les possibilités dans le domaine, celui des scénarios éducatifs STIAM, en offrant une imprimante 3D intelligente spécialisée dans la réalisation d'idées de création. Cette imprimante devrait être présente dans les salles de classe du monde entier au début du nouveau semestre.

Pour de plus amples détails sur mCreate, suivez ce lien-ci http://bit.ly/2sjRtzQ.

mCreate n'est pas seulement spécialisée dans la matérialisation de la créativité, son atout le plus attrayant étant le nivellement intelligent. La plupart des imprimantes 3D sur le marché d'aujourd'hui appliquent le nivellement manuel ou automatique de la table, ce qui peut être frustrant en raison de risque d'erreurs humaines ou mécaniques. En revanche, le nivellement intelligent, à l'instar de Genius, est capable d'éviter les erreurs de toute sorte, ce qui garantit vraiment le taux de réussite de l'impression de la première couche. En passant rapidement au modèle de gravure laser (fonction optionnelle), la machine répond aux besoins d'un plus large éventail d'utilisations possibles dans l'enseignement des STIAM.

Pour réaliser le plein potentiel de mCreate, les modules mCreate et mBuild peuvent être mis à contribution puisque l'utilisation combinée donnera des créations bien plus surprenantes que mCreate à elle seule. Andrew Gao, ingénieur principal chez Makeblock, a commenté : « La plupart du temps, ce sont les utilisateurs les plus imaginatifs qui en viennent à réaliser des projets éblouissants qui nous inspirent vraiment. Les outils STIAM idéals sont ceux qui peuvent faire ressortir la curiosité et la créativité débordantes des enfants, en les incitant à explorer un nouveau monde imaginatif. »

Boîtier Baymax mis au point avec mCreate et mBuild https://www.youtube.com/watch?v=ceiR89Azesg

En favorisant le design industriel créatif, du dessin à la réalité, mCreate, outil d'enseignement complémentaire des STIAM, optimise tous les autres robots codeurs de Makeblock en leur apportant des capacités beaucoup plus nombreuses, tremplin vers des projets des plus inspirants. En ajoutant mCreate à sa famille de produits, Makeblock met à disposition un outil essentiel qui peut élargir le monde imaginatif, sans limites, des utilisateurs du monde entier.

À propos de Makeblock

Makeblock Co., Ltd, fondée en 2013, est un fournisseur leader mondial de solutions destinées à l'enseignement des STIAM. Ciblant les marchés de l'enseignement et du divertissement STIAM, que constituent les écoles, les établissements d'enseignement et les familles, Makeblock propose l'offre la plus complète de matériel, de logiciels et de solutions de contenu, ainsi que les concours de robotique de premier ordre, dans le but de parvenir à une intégration profonde de la technologie et de l'enseignement. Pour en savoir davantage, veuillez suivre notre enseigne @Makeblock sur Facebook et Twitter, ou encore consultez notre site à l'adresse www.makeblock.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1059386/mCreate.jpg

