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31.08.2026 06:37:00
Mak Garbovo JSC gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Mak Garbovo JSC hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.53 EUR, nach 3.05 EUR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.7 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 54.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.3 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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