|
29.12.2025 13:25:42
Major European Markets Slightly Higher
(RTTNews) - The major European markets moved slightly higher on Monday even as stocks swung between gains and losses in cautious trade amid a lack of significant triggers. Defense stocks shed ground amid signs of progress in Ukraine peace talks.
U.S. President Donald Trump said a Ukraine peace deal is "getting a lot closer" although territorial issues remain unsolved.
The pan European Stoxx 600 was up 0.11% at 589.36 a little while ago. The U.K.'s FTSE 100 moved up 0.2% to 9,890.90. Germany's DAX was up 18.87 points or 0.1% 24,358.93, while France's CAC 40 gained 17.96 points or 0.22% at 8,121.54.
In the UK market, miners Fresnillo, Glencore, Anglo American Plc and Antofagasta moved up 1 to 2%.
Convatec Group, Entain, Mondi, Segro, Barratt Redrow, Berkeley Group Holdings, Persimmon and Experian were the notable gainers from other sectors.
Babcock International drifted lower by about 2.5%. Beazley, Hiscox, British American Tobacco, BT Group, Endeavour Mining, BAE Systems, Melrose Industries, Easyjet and Rolls-Royce Holdings lost 0.9 to 1.7%.
In the German market, Rheinmetall slid nearly 2.5%. Siemens Energy shed about 1%, while Munich RE, Qiagen, Fresenius, Scout 24, GEA Group, Allianz and Deutsche Bank posted modest losses.
Continental moved up 2.1%. Adidas, Mercedes-Benz, BASF, Brenntag, Bayer and Vonovia gained 1 to 1.7%. BMW, SAP, Beiersdorf, Heidelberg Materials, Zalando and Merck also moved higher.
In the French market, ArcelorMittal climbed 1.3%. Saint Gobain, TP and Publicis Groupe gained 1 to 1.2%.
STMicroElectronics, Michelin, Sanofi, Edenred, TotalEnergies, Societe Generale, Accor and Veolia Environment posted moderate gains.
Thales, Safran, Eurofins Scientific, Kering, Pernod Ricard, AXA and Danone lost 0.4 to 1.2%.
In economic news, the number of people registered as unemployed in mainland France declined by 21,500 in November 2025 to 3.129 million, following two consecutive periods of sharp increases. In October, jobless claims stood at 3.151 million, a seven-month high.
On year-on-year basis, the total number of registered unemployed increased by 197,300 compared to November 2024.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Auch der deutsche Leitindex bewegt sich nur marginal. Asiens Börsen präsentierten sich am Montag uneinheitlich.