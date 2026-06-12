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12.06.2026 06:37:00

Major Drilling Group International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Major Drilling Group International hat am 10.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.10 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 233.7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 187.6 Millionen CAD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.260 CAD. Im Vorjahr hatte Major Drilling Group International 0.320 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Major Drilling Group International im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22.20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 889.08 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 727.58 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’443.69 13.60 S6EBTU
Short 14’992.24 8.74 S3PBUU
SMI-Kurs: 13’529.65 11.06.2026 17:30:08
Long 13’050.28 19.80 SKBOPU
Long 12’756.00 13.88 BSUBWU
Long 12’214.46 8.95 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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