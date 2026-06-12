|
12.06.2026 06:37:00
Major Drilling Group International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Major Drilling Group International hat am 10.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.10 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 233.7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 187.6 Millionen CAD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.260 CAD. Im Vorjahr hatte Major Drilling Group International 0.320 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Major Drilling Group International im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22.20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 889.08 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 727.58 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Friedensabkommen: Börsen in Fernost kräftig im Plus
Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss deutlich an.