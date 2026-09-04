Major Drilling Group International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Major Drilling Group International veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.18 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 277.4 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 226.6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch