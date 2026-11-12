Major Cineplex Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Major Cineplex Group äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.42 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.170 THB je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14.12 Prozent auf 2.24 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.97 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch