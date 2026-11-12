Major Cineplex Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Major Cineplex Group präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.42 THB. Im Vorjahresviertel waren 0.170 THB je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.24 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Major Cineplex Group einen Umsatz von 1.97 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch