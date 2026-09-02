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02.09.2026 06:37:00
Majestic Gold: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Majestic Gold hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Majestic Gold im vergangenen Quartal 40.3 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Majestic Gold 32.2 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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