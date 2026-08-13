Majestic Auto: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Majestic Auto hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 17.43 INR gegenüber 13.30 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch