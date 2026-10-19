Majesco präsentierte Quartalsergebnisse

Majesco stellte am 16.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1.260 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1.30 Milliarden INR gegenüber 825.0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch