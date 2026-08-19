Maison Luxe präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Maison Luxe hat am 17.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.2 Millionen USD – eine Minderung von 89.95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch