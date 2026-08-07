Mainstreet Equity: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mainstreet Equity hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 3.64 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mainstreet Equity 5.00 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Mainstreet Equity im vergangenen Quartal 73.2 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mainstreet Equity 69.7 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch