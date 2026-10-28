MainStreet Bancshares legte Quartalsergebnis vor

MainStreet Bancshares hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.520 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat MainStreet Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 33.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0.75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch