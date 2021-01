Mainstream Renewable Power signe un accord d'investissement de 1 milliard d'euros avec Aker Horizons pour livrer un programme global de 5,5 GW d'ici 2023

- L'entreprise norvégienne Aker Horizons est en passe de prendre une participation de 75 % dans Mainstream Renewable Power (« Mainstream » ou « la Société »), valorisant Mainstream à 1 milliard d'euros, y compris les gains et sous réserve des ajustements habituels

- L'accord permet à Mainstream d'accélérer son plan d'expansion mondiale afin d'apporter 5,5 gigawatts (GW) d'actifs à la clôture financière d'ici 2023, en prévision d'une introduction en bourse prévue

- Mainstream continuera de fonctionner sous sa marque actuelle, avec son PDG actuel, son équipe de direction et son fondateur, le Dr Eddie O'Connor, qui interviendra au titre de président

DUBLIN, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Mainstream Renewable Power, une entreprise mondiale d'énergie éolienne et solaire, a signé un accord avec la société d'investissement dans les énergies renouvelables Aker Horizons (filiale à 100 % d'Aker ASA), qui prendra une participation de 75 % dans la société, sous réserve de l'approbation réglementaire. L'opération valorise Mainstream à 1 milliard d'euros (incluant un gain potentiel pouvant atteindre 100 millions d'euros en 2023 et soumis à des ajustements habituels), ce qui représente un rendement significatif pour les actionnaires pouvant atteindre 5,5 fois l'investissement. L'accord ouvre la voie à une accélération rapide des plans d'expansion mondiale de Mainstream pour apporter 5,5 Gigawatts (GW) d'actifs éoliens et solaires à la clôture financière d'ici 2023.

L'entreprise, fondée par le Dr Eddie O'Connor en 2008, a des intérêts importants en Amérique latine, en Asie-Pacifique et en Afrique, ainsi que dans le secteur mondial de l'éolien offshore, avec plus de 1,2 GW de grands projets d'immobilisations en cours de construction. Mainstream a une présence importante sur le marché au Chili, en Afrique et au Vietnam, ainsi que des actifs dans le développement dans d'autres pays, notamment les Philippines, l'Australie et la Colombie. La société continuera de se concentrer sur la livraison de son pipeline de développement mondial avoisinant les 10 GW et de développer son portefeuille sur les marchés existants et nouveaux, avec le plein soutien du groupe Aker ASA.

Selon les termes de l'accord, l'entreprise continuera de fonctionner sous le nom de Mainstream. Elle continuera d'être dirigée par sa PDG, Mary Quaney, et sera soutenue par son équipe de direction établie et expérimentée. Eddie O'Connor restera président, conservant une participation minoritaire importante dans l'entreprise, et tous les actionnaires existants auront l'occasion de réinvestir à ses côtés avant une introduction en bourse de Mainstream prévue dans les deux à trois prochaines années.

Commentant l'accord, Mary Quaney, directrice générale du groupe Mainstream, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'avoir avec nous une entreprise aussi respectée que Aker Horizons, ce qui permet à Mainstream d'accélérer sensiblement ses plans de croissance pour livrer un portefeuille mondial d'actifs éoliens et solaires. Nous avons l'intention d'apporter 5,5 GW d'actifs renouvelables à la clôture financière mondiale d'ici 2023, ce qui nous met sur la bonne voie pour devenir l'une des premières grandes sociétés mondiales d'énergie renouvelable pure ».

Le fondateur et président de Mainstream, le Dr Eddie O'Connor, a déclaré :

« Ce partenariat est la prochaine étape cruciale de la vision que nous avons présentée à Mainstream en 2008 pour diriger la transition mondiale vers les énergies renouvelables et débarrasser le monde des émissions de CO2. Cela signifie que nous pouvons élargir notre champ d'accès à de nouveaux marchés, et renforcer et élargir notre position de leader dans les marchés existants, comme au Chili, où nous approvisionnerons bientôt l'équivalent d'une maison chilienne sur sept en électricité à partir de nos installations éoliennes et solaires. Aker Horizons partage notre vision, notre mission et nos valeurs, ce qui en fait le partenaire idéal pour Mainstream. Avec un partenaire aussi exceptionnel, nous renforcerons notre position de leader dans la transition énergétique mondiale au cours de cette décennie cruciale. »

Kristian Røkke, PDG d'Aker Horizons, a déclaré :

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Mainstream alors que nous accélérons notre cheminement vers ce que nous appelons l'investissement positif pour la planète. Le rôle joué par Mainstream en tant que pionnier des énergies renouvelables et la forte culture entrepreneuriale de la société en font un bon choix pour la transition énergétique. Grâce à l'acquisition de Mainstream, Aker Horizons se dotera d'une plateforme pour faire progresser ses plans en matière d'énergie renouvelable et se positionner sur un marché en pleine croissance pour les projets hybrides. »

Rothschild & Co a agi comme conseiller financier de Mainstream sur la transaction et Linklaters, Byrne Wallace et Philip Lee ont agi comme conseillers juridiques sur la transaction.

À propos de Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power est le seul développeur indépendant au monde d'actifs éoliens et solaires de capacité industrielle ayant une empreinte mondiale. La société se concentre sur l'expansion de son pipeline actuel d'environ 10 GW d'actifs éoliens et solaires en Amérique latine, en Afrique, dans la région Asie-Pacifique et dans le secteur mondial de l'éolien offshore.

Mainstream a livré 6,5 GW d'actifs éoliens et solaires prêts à l'emploi et compte actuellement plus de 1,2 GW (net) en construction en Amérique latine et en Afrique.

Au Chili, les actifs éoliens et solaires entièrement sous contrat de 1,3 GW de Mainstream sont en passe d'atteindre l'exploitation commerciale à partir de 2021. Sur le continent africain, l'entreprise a livré 842 MW d'actifs éoliens et solaires en exploitation commerciale en Afrique du Sud. Grâce à sa coentreprise Lekela Power en Afrique, elle dispose de deux actifs éoliens en construction au Sénégal et en Égypte.

Mainstream est le développeur indépendant d'éoliennes offshore le plus performant à l'échelle mondiale. Elle a lancé avec succès Hornsea One (1,2 GW), aujourd'hui la plus grande usine d'éoliennes offshore au monde, et a développé le projet Hornsea 2 (1,4 GW) avant de vendre ces projets en 2015. Mainstream a donné son plein accord pour le lancement du projet de parc éolien offshore de Neart na Gaoithe en Écosse, d'une capacité potentielle de 450 MW, actuellement en construction. Le projet de parc éolien offshore Soc Trang, d'une capacité de 1,4 GW de Mainstream au Vietnam est l'un des plus grands projets d'énergie renouvelable en Asie du Sud-Est.

À ce jour, Mainstream a levé plus de 3,0 milliards d'euros pour le financement de projets et emploie 335 collaborateurs sur les cinq continents.

www.mainstreamrp.com

À propos d'Aker Horizons

Aker Horizons est une société d'investissement vouée au développement d'entreprises qui relèvent les défis fondamentaux de l'existence durable sur notre planète – ou de l'investissement positif pour la planète. L'entreprise inculte, investit et développe des entreprises dans les secteurs des énergies renouvelables et d'autres segments technologiques qui contribuent de manière significative à la réduction des émissions et à la promotion de la durabilité. Aker Horizons met à profit les importantes capacités industrielles et financières du groupe Aker pour identifier et développer les entreprises de son portefeuille. Aker Horizons est détenue par Aker ASA, une société d'investissement industriel cotée à la bourse d'Oslo.

