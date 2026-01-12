MAINICHI COMNET veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MAINICHI COMNET hat sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.65 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.86 Prozent auf 4.61 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch