MAINICHI COMNET verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MAINICHI COMNET präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 12.09 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9.96 JPY je Aktie erzielt worden.

MAINICHI COMNET hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch