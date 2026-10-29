Main Street Financial Services präsentierte Quartalsergebnisse

Main Street Financial Services präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.580 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Main Street Financial Services im vergangenen Quartal 25.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Main Street Financial Services 22.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch