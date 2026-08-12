MAIA Biotechnology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MAIA Biotechnology veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch