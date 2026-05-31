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31.05.2026 22:30:38

Mai 2026: So schätzen Experten die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein

Alphabet A
300.14 CHF -1.80%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 19 Experten ihre Einschätzung der Alphabet A (ex Google)-Aktie veröffentlicht.

15 Analysten empfehlen die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit Kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Alphabet A (ex Google) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 429,32 USD beziffert, während der aktuelle Alphabet A (ex Google)-Kurs an der Börse NAS bei 380,34 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital405,00 USD6,4829.05.2026
UBS AG410,00 USD7,8022.05.2026
UBS AG410,00 USD7,8020.05.2026
Jefferies & Company Inc.445,00 USD17,0020.05.2026
Jefferies & Company Inc.445,00 USD17,0004.05.2026
JP Morgan Chase & Co.460,00 USD20,9404.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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