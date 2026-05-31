Mai 2026: So schätzen Experten die adidas-Aktie ein

Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der adidas-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die adidas-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 201,67 EUR für die adidas-Aktie, was einem Anstieg von 35,07 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 166,60 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 190,00 EUR 14,05 21.05.2026 Bernstein Research 245,00 EUR 47,06 11.05.2026 RBC Capital Markets 170,00 EUR 2,04 05.05.2026

Redaktion finanzen.ch