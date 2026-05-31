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Aktie im Fokus 31.05.2026 18:00:38

Mai 2026: So schätzen Experten die adidas-Aktie ein

Mai 2026: So schätzen Experten die adidas-Aktie ein

Das sind die Ergebnisse der Experten für die adidas-Aktie im abgelaufenen Monat.

adidas
153.57 CHF 0.54%
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Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der adidas-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die adidas-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 201,67 EUR für die adidas-Aktie, was einem Anstieg von 35,07 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 166,60 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.190,00 EUR14,0521.05.2026
Bernstein Research245,00 EUR47,0611.05.2026
RBC Capital Markets170,00 EUR2,0405.05.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
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