adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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31.05.2026 18:00:38
Mai 2026: So schätzen Experten die adidas-Aktie ein
Das sind die Ergebnisse der Experten für die adidas-Aktie im abgelaufenen Monat.
Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der adidas-Aktie vorgenommen.
2 Experten empfehlen die adidas-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 201,67 EUR für die adidas-Aktie, was einem Anstieg von 35,07 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 166,60 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|190,00 EUR
|14,05
|21.05.2026
|Bernstein Research
|245,00 EUR
|47,06
|11.05.2026
|RBC Capital Markets
|170,00 EUR
|2,04
|05.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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