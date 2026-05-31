Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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31.05.2026 18:00:38
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Saint-Gobain-Aktie angepasst
Im Mai 2026 haben 1 Experten die Saint-Gobain-Aktie analysiert.
1 Analyst empfiehlt die Saint-Gobain-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 75,00 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 2,70 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von Saint-Gobain in Höhe von 77,70 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|29.05.2026
|UBS AG
|75,00 EUR
|-3,47
|05.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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18:00
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