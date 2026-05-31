PORR Aktie 428322 / AT0000609607
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31.05.2026 18:00:38
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der PORR-Aktie angepasst
Die PORR-Aktie wurde im Mai 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 41,00 EUR beziffert, während der aktuelle PORR-Kurs an der Börse WIEN bei 40,50 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 EUR
|-1,23
|28.05.2026
|Warburg Research
|43,00 EUR
|6,17
|27.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 EUR
|-1,23
|20.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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