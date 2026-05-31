London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
31.05.2026 18:00:38
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der London Stock Exchange (LSE)-Aktie angepasst
Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der London Stock Exchange (LSE)-Aktie vorgenommen.
3 Experten empfehlen die London Stock Exchange (LSE)-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 124,00 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 33,78 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der London Stock Exchange (LSE)-Aktie von 90,22 GBP gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|117,00 GBP
|29,68
|14.05.2026
|RBC Capital Markets
|136,00 GBP
|50,74
|11.05.2026
|Deutsche Bank AG
|119,00 GBP
|31,90
|01.05.2026
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|14.05.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11.05.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
