thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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07.06.2026 15:41:00
Mai 2026: Experten empfehlen thyssenkrupp-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die thyssenkrupp-Aktie im vergangenen Monat.
8 Analysten gaben ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie preis.
5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 12,36 EUR beziffert, während der aktuelle thyssenkrupp-Kurs an der Börse XETRA bei 11,75 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 EUR
|10,69
|18.05.2026
|Deutsche Bank AG
|14,50 EUR
|23,46
|13.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|11,80 EUR
|0,47
|13.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|10,10 EUR
|-14,01
|12.05.2026
|Barclays Capital
|9,00 EUR
|-23,37
|12.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 EUR
|10,69
|12.05.2026
|Deutsche Bank AG
|14,50 EUR
|23,46
|05.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 EUR
|10,69
|05.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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