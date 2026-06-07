Mai 2026: Experten empfehlen thyssenkrupp-Aktie mehrheitlich zum Kauf

8 Analysten gaben ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie preis.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 12,36 EUR beziffert, während der aktuelle thyssenkrupp-Kurs an der Börse XETRA bei 11,75 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 13,00 EUR 10,69 18.05.2026 Deutsche Bank AG 14,50 EUR 23,46 13.05.2026 DZ BANK - - 13.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 11,80 EUR 0,47 13.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 10,10 EUR -14,01 12.05.2026 Barclays Capital 9,00 EUR -23,37 12.05.2026 Jefferies & Company Inc. 13,00 EUR 10,69 12.05.2026 Deutsche Bank AG 14,50 EUR 23,46 05.05.2026 Jefferies & Company Inc. 13,00 EUR 10,69 05.05.2026

Redaktion finanzen.ch