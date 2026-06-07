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thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

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Analystenprognosen 07.06.2026 15:41:00

Mai 2026: Experten empfehlen thyssenkrupp-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Mai 2026: Experten empfehlen thyssenkrupp-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die thyssenkrupp-Aktie im vergangenen Monat.

ThyssenKrupp
11.60 EUR -2.11%
Kaufen Verkaufen

8 Analysten gaben ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie preis.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 12,36 EUR beziffert, während der aktuelle thyssenkrupp-Kurs an der Börse XETRA bei 11,75 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR10,6918.05.2026
Deutsche Bank AG14,50 EUR23,4613.05.2026
DZ BANK--13.05.2026
JP Morgan Chase & Co.11,80 EUR0,4713.05.2026
JP Morgan Chase & Co.10,10 EUR-14,0112.05.2026
Barclays Capital9,00 EUR-23,3712.05.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR10,6912.05.2026
Deutsche Bank AG14,50 EUR23,4605.05.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR10,6905.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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