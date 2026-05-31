Mai 2026: Experten empfehlen Salesforce-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Salesforce Experten haben ihre Einschätzung der Salesforce-Aktie veröffentlicht.

9 Experten stufen die Salesforce-Aktie als Kauf ein, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 214,53 USD. Dies kommt einem Anstieg von 23,43 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Salesforce-Aktie von 191,10 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 210,00 USD 9,89 28.05.2026 Barclays Capital 236,00 USD 23,50 28.05.2026 Jefferies & Company Inc. 250,00 USD 30,82 26.05.2026 UBS AG 185,00 USD -3,19 21.05.2026 Barclays Capital 252,00 USD 31,87 21.05.2026

Redaktion finanzen.ch