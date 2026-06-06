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Aktie unter der Lupe 06.06.2026 14:50:00

Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Siemens Energy-Aktie im Überblick.

Siemens Energy
145.66 CHF 0.89%
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Die Siemens Energy-Aktie wurde im Mai 2026 von 14 Experten analysiert.

13 Experten empfehlen die Siemens Energy-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 191,86 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Siemens Energy auf 163,24 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.225,00 EUR37,8328.05.2026
Deutsche Bank AG200,00 EUR22,5222.05.2026
Jefferies & Company Inc.215,00 EUR31,7118.05.2026
Bernstein Research210,00 EUR28,6414.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.212,00 EUR29,8713.05.2026
Deutsche Bank AG200,00 EUR22,5213.05.2026
Barclays Capital110,00 EUR-32,6113.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)200,00 EUR22,5213.05.2026
JP Morgan Chase & Co.225,00 EUR37,8313.05.2026
UBS AG175,00 EUR7,2012.05.2026
JP Morgan Chase & Co.200,00 EUR22,5212.05.2026
Jefferies & Company Inc.164,00 EUR0,4712.05.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR22,5212.05.2026
Bernstein Research150,00 EUR-8,1112.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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