Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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06.06.2026 14:50:00
Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Siemens Energy-Aktie im Überblick.
Die Siemens Energy-Aktie wurde im Mai 2026 von 14 Experten analysiert.
13 Experten empfehlen die Siemens Energy-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 191,86 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Siemens Energy auf 163,24 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|225,00 EUR
|37,83
|28.05.2026
|Deutsche Bank AG
|200,00 EUR
|22,52
|22.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|215,00 EUR
|31,71
|18.05.2026
|Bernstein Research
|210,00 EUR
|28,64
|14.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|212,00 EUR
|29,87
|13.05.2026
|Deutsche Bank AG
|200,00 EUR
|22,52
|13.05.2026
|Barclays Capital
|110,00 EUR
|-32,61
|13.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|200,00 EUR
|22,52
|13.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|225,00 EUR
|37,83
|13.05.2026
|UBS AG
|175,00 EUR
|7,20
|12.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|200,00 EUR
|22,52
|12.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|164,00 EUR
|0,47
|12.05.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|22,52
|12.05.2026
|Bernstein Research
|150,00 EUR
|-8,11
|12.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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