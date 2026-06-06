Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

Die Siemens Energy-Aktie wurde im Mai 2026 von 14 Experten analysiert.

13 Experten empfehlen die Siemens Energy-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 191,86 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Siemens Energy auf 163,24 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 225,00 EUR 37,83 28.05.2026 Deutsche Bank AG 200,00 EUR 22,52 22.05.2026 Jefferies & Company Inc. 215,00 EUR 31,71 18.05.2026 Bernstein Research 210,00 EUR 28,64 14.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 212,00 EUR 29,87 13.05.2026 Deutsche Bank AG 200,00 EUR 22,52 13.05.2026 Barclays Capital 110,00 EUR -32,61 13.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 200,00 EUR 22,52 13.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 225,00 EUR 37,83 13.05.2026 UBS AG 175,00 EUR 7,20 12.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 200,00 EUR 22,52 12.05.2026 Jefferies & Company Inc. 164,00 EUR 0,47 12.05.2026 RBC Capital Markets 200,00 EUR 22,52 12.05.2026 Bernstein Research 150,00 EUR -8,11 12.05.2026

Redaktion finanzen.ch