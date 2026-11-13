Mahvie Minerals Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mahvie Minerals Registered hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch