MAHLE-METAL LEVE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MAHLE-METAL LEVE hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.16 BRL, nach 1.38 BRL im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.42 Prozent zurück. Hier wurden 1.41 Milliarden BRL gegenüber 1.45 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch