MAHLE-METAL LEVE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MAHLE-METAL LEVE hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1.18 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MAHLE-METAL LEVE noch ein Gewinn pro Aktie von 0.940 BRL in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MAHLE-METAL LEVE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.33 Milliarden BRL im Vergleich zu 1.37 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch