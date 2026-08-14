Mahle-Metal Leve: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mahle-Metal Leve hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.18 BRL gegenüber 0.940 BRL im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.33 Milliarden BRL – eine Minderung von 2.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.37 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch