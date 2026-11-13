Mahle-Metal Leve präsentierte Quartalsergebnisse

Mahle-Metal Leve hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.16 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.38 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.41 Milliarden BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.45 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch