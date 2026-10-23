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23.10.2026 06:37:00
Mahindra Mahindra Financial Services legte Quartalsergebnis vor
Mahindra Mahindra Financial Services hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS wurde auf 6.54 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4.06 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mahindra Mahindra Financial Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 59.62 Milliarden INR im Vergleich zu 50.49 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 6.36 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 28.31 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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