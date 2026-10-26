Mahindra Logistics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mahindra Logistics präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 2.64 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mahindra Logistics -1.200 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mahindra Logistics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.95 Milliarden INR im Vergleich zu 16.85 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch