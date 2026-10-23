Mahindra Holidays Resorts India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mahindra Holidays Resorts India hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.99 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mahindra Holidays Resorts India ein EPS von 0.890 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.31 Prozent auf 7.84 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch