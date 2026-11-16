Maharashtra Seamless gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Maharashtra Seamless veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 5.44 INR gegenüber 9.35 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Maharashtra Seamless 12.70 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch