Maharashtra Seamless: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Maharashtra Seamless lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19.88 INR. Im Vorjahresviertel waren 17.19 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.91 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.45 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch