Maharashtra Scooters: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Maharashtra Scooters hat am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 256.61 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 233.70 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.97 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2.71 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch