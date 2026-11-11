Maharah Human Resources Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maharah Human Resources Company Registered hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.08 SAR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Maharah Human Resources Company Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.080 SAR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 949.9 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Maharah Human Resources Company Registered 789.7 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch