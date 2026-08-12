Maharah Human Resources Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Maharah Human Resources Company Registered lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.09 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.120 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 930.2 Millionen SAR gegenüber 754.5 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch