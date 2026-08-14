Mahanagar Telephone Nigam hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mahanagar Telephone Nigam hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -13.37 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mahanagar Telephone Nigam ein EPS von -14.970 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.17 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 229.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 657.4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch