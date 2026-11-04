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04.11.2026 06:37:00
Mahanagar Gas gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mahanagar Gas hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13.73 INR. Im Vorjahresviertel hatte Mahanagar Gas 19.37 INR je Aktie erwirtschaftet.
Mahanagar Gas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.38 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 19.71 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 24.97 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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