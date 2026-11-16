Mahamaya Steel Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mahamaya Steel Industries hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.57 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.56 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch