Mahalaxmi Rubtech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mahalaxmi Rubtech gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 5.43 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mahalaxmi Rubtech 4.18 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 315.4 Millionen INR – ein Plus von 25.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mahalaxmi Rubtech 250.6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch