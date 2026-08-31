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31.08.2026 06:37:00
Mah Sing Group Bhd: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Mah Sing Group Bhd hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Mit einem EPS von 0.03 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Mah Sing Group Bhd mit 0.030 MYR je Aktie genauso viel verdiente.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 656.3 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mah Sing Group Bhd einen Umsatz von 565.9 Millionen MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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