Magyar Bancorp Aktie 2406143 / US55977T1097
|
30.10.2025 23:08:45
Magyar Bancorp Inc. Announces Drop In Q4 Income
(RTTNews) - Magyar Bancorp inc. (MGYR) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $2.53 million, or $0.40 per share. This compares with $2.54 million, or $0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 19.7% to $8.40 million from $7.02 million last year.
Magyar Bancorp inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.53 Mln. vs. $2.54 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.41 last year. -Revenue: $8.40 Mln vs. $7.02 Mln last year.
