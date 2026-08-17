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17.08.2026 06:37:00
Magnum Ventures: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Magnum Ventures hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Magnum Ventures hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.21 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.730 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 1.23 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.16 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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