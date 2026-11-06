Magnite: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Magnite hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.23 USD. Im letzten Jahr hatte Magnite einen Gewinn von 0.130 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Magnite im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 204.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 179.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch