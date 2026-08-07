Magnera stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Magnera hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.56 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.15 Prozent auf 857.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 839.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch