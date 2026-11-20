Magnera hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.94 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 851.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Magnera einen Umsatz von 839.0 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 5.950 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Magnera ein Ergebnis je Aktie von -4.470 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3.30 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Magnera einen Umsatz von 3.20 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch