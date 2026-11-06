MagnaChip Semiconductor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MagnaChip Semiconductor lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MagnaChip Semiconductor -0.360 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4.29 Prozent auf 44.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch